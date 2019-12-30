Google упростила процесс перепрошивки смартфонов

Теперь чтобы обновить прошивку, нужен только USB кабель и браузер.

Компания Google представила новый сервис Android Flash Tool для перепрошивки смартфонов. Теперь скачивать и устанавливать на телефон специальную утилиту не надо. Для того чтобы обновить прошивку, нужен только USB кабель и браузер.

Android Flash Tool корректно работает с браузерами Microsoft Edge 79 и новее, Opera 43 и новее, Chrome версии 61. Недостатком сервиса является то, что он поддерживает только прошивки, выпускаемые в рамках проекта AOSP (Android Open Source Project), а также заплатки для сборок на базе AOSP-прошивки и обновления Google. В настоящий момент сервис работает с устройствами линейки Google Pixel. В их числе 5 смартфонов, 2 планшета и 3 ноутбука.

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