Avast уличили в торговле личными данными пользователей

Программа фиксирует все данные и сливает их третьим лицам за внушительные деньги.

Антивирус Avast уличили в продаже личных данных пользователей. Оказалось, что программа собирает данные и сливает их третьим лицам за внушительные деньги. Соответствующее расследование проводилось специалистами Motherboard и PCMag.

Удалось выяснить, что Avast осуществлял свою деятельность по продаже данных о пользователях антивируса регулярно. В частности, информацию получали такие крупные компании, как Google, Microsoft и даже Pepsi. Собранные сведения передавались дочерней фирме Jumpshot, а она уже распоряжалась ими по собственному усмотрению.

По оценкам экспертов, только на сделке с Omnicom в 2019 году компания заработала более 2 млн долларов. Данные касались поисковых запросов пользователей в Google, активности на просторах LinkedIn, истории посещения YouTube и порносайтов. Предполагается, что информация сливалась в анонимном формате, однако не исключена возможность раскрытия пользователя.

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Видео: YouTube / Aperture