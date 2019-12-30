Четыре модели Huawei и Honor обновили до Android 10

В новой ОС более комфортный темный режим, добавились новые виджеты.

Китайский производитель смартфонов Huawei и Honor начал распространять новую прошивку на четырех моделях. Речь идет о фирменной оболочке EMUI 10, которая работает на основе свежей операционной системы Android 10.

Обновление могут установить на свои гаджеты владельцы Honor 8X, 10, V10 и Huawei Nova 4. При этом оно доступно пока для жителей Китая. В будущем обновить свои устройства смогут владельцы этих смартфонов из других стран мира.

Стоит отметить, что изначально стабильная EMUI 10 была доступна для пользователей, которые участвовали в бета-тестировании. Однако теперь ее открыли и для остальных владельцев Honor 8X, 10, V10 и Huawei Nova 4.

EMUI 10 поддерживает полноэкранную жестовую систему управления и меняет пользовательский интерфейс. В новой ОС более комфортный темный режим. Также добавились новые виджиты, которые позволяют настроить функционал устройства под личные пожелания.

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Видео: YouTube / Tech Best