Обе модели получили IPS-экран с тонкими рамками и разрешением Full HD.

Компания Huawei презентовала в России линейку ноутбуков MateBook D. В нее вошли два ноутбука – MateBook D14 с диагональю экрана 14 дюймов и MateBook D15 с 15,6-дюймовым экраном.

Обе модели получили IPS-экран с тонкими рамками и разрешением Full HD. Ноутбуки работают на базе процессора AMD Ryzen 5 3500U, имеют 8 ГБ оперативной памяти и 256/512 ГБ флэш-памяти. Новинки поставляются с одним портом USB Type-A 3.0, двумя USB Type-A 2.0, USB Type-C, HDMI и 3,5-мм аудиоразъемом.

MateBook D15 весит 1,38 кг, в свою очередь вес MateBook D14 составляет 1,53 кг. В комплектацию входит 65-ваттное зарядное устройство. С его помощью можно заряжать смартфон или любой другой гаджет.

Оба ноутбука появятся в продаже с 14 февраля. Предзаказ доступен с 7 февраля.

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Видео: YouTube / Алло, MobileReviewcom