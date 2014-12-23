Отмечается, что уже сейчас на российском рынке ощущается нехватка отдельных моделей.

В России прогнозируют дефицит бюджетных ноутбуков после Нового года. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на производителей и продавцов техники.

Речь идет о моделях, которые продаются в ценовом сегменте 20-30 тысяч рублей. Отмечается, что уже сейчас на российском рынке ощущается нехватка отдельных моделей. По словам одного из источника, на мировом рынке сформировался дефицит центральных процессоров, из-за чего стало трудно собирать бюджетные ноутбуки. В этом году корпорация Intel, которая отвечает за производство чипов, резко сократила выпуск процессоров начального уровня.

Также сообщается, что на фоне дефицита процессоров увеличились сроки ожидания поставок. Это повлияло на сокращение ассортимента доступных моделей. Кроме того, со следующего года цены на доступные бюджетные ноутбуки могут подняться в цене и продаваться минимум за 30-35 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что россияне покупают по полкило красной икры в 2025 году.

Фото: pxhere.com