Спрос на деликатес объясняется удачной путиной лососевых и снижением медианной стоимости красной икры.

Россияне покупают по полкило красной икры в 2025 году. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на аналитиков компании "Платформа ОФД".

По словам эксперта, спрос на деликатес объясняется удачной путиной лососевых и снижением медианной стоимости красной икры. В 2024-м ее чаще брали максимум по 250-300 грамм. Также сообщается, что в магазинах появилось много бюджетной икры горбуши, и это способствовало доступности больших упаковок.

Аналитики выяснили, что в ноябре-декабре 2025 года россияне стали покупать красную икру по полкило. В последний раз такой показатель был в 2023-м. Медианная цена за килограмм деликатеса составляет 9230 рублей. Это на 7% ниже прошлогоднего показателя. Число покупок выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

Фото: Piter.tv