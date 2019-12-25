  1. Главная
В России зафиксировано перепроизводство яиц
Отмечается, что с января по сентябрь 2025 года рентабельность производства яиц составила 5,5%.

В России зафиксировано перепроизводство яиц. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что с января по сентябрь 2025 года рентабельность производства яиц составила 5,5%. Это почти в семь раз ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Всего за девять месяцев продажи яиц выросли на 10% в штуках, но упали на 13% в деньгах.

Эксперты отмечают, что производители яиц в Сибири испытывают облегчение в этом плане, поскольку в регионе выпуск яйца не превышает спрос. Самым худшим называют сценарий, когда продолжится рост производства яиц, но не увеличится спрос на них. Из-за этого рентабельность в отрасли может снизиться до 2-5%.

Ранее мы сообщали, что в России установили рекорд по производству растительных масел.

Фото: pxhere.com

