В России установили рекорд по производству растительных масел

В России установили исторический рекорд по производству растительных масел. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные "Совэкона".

По итогам октября нынешнего года в России произвели 968 тыс. тонн растительных масел. За первые два месяца осеннего сезона общий объем производства вырос до 1,67 млн тонн.

Также сообщается, что наиболее выраженная динамика наблюдается по рапсовому маслу. В сентябре-октябре объем его выпуска увеличился на 22% и составил 330 тыс. тонн. Кроме того, производство соевого масла выросло на 38,9% и достигло отметки в 250 тыс. тонн. Производство подсолнечного масла сократилось на 6,9%, до 1,08 млн тонн.

По мнению экспертов, рост объемов производства растительных масел объясняется высоким урожаем. По итогам сезона 2025-2026 годов ожидается валовой сбор подсолнечника в объеме 17,4 млн тонн.

Фото: pxhere.com