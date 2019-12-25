Экспорт российского мороженого может достичь $100 млн по итогам года

За девять месяцев нынешнего года поставки мороженого за рубеж достигли отметки в 67 млн долларов.

Экспорт российского мороженого может достичь 100 млн долларов по итогам года. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на руководителя проектов практики "АПК и потребительский сектор" Strategy Partners Артема Суворова.

По словам специалиста, доля экспорта в общем производстве пока не превышает 2-3%. Он подчеркнул, что экспорт продукции часто выглядит более маржинальным. Кроме того, часть премии съедает логистика и сертификация. За девять месяцев нынешнего года поставки мороженого за рубеж достигли отметки в 67 млн долларов. Они увеличились на 30% по сравнению с прошлым годом.

Также отмечается, что в натуральном выражении экспорт российской продукции растет в пределах 10%. Динамика в долларах более выражена за счет укрепления российской валюты. Рост также связывают с переориентацией на рынки дружественных стран. Ключевыми покупателями российского мороженого остаются Казахстан, Белоруссия и Узбекистан. Увеличились поставки в Ирак, Южную Корею и Нигерию.

Фото: pxhere.com