Стартовали продажи суперпрочного планшета MIG T10

Гаджет может выдерживать перепады температур, стабильно функционируя в жару и в холод.

Известная российская компания Astra Linux сообщила о старте продаж прочного планшета под названием MIG T10. Особенностью девайса является фирменная оболочка, благодаря которой планшет может выдержать 100-градусные перепады температур и работать в запыленных помещениях, во время дождя и снега.

Сообщается, что гаджет стабильно функционирует в жару и в холод. Новинка работает при минимальных температурах, удерживая заряд на протяжении 10-12 часов. За счет уникальной платформы устройство защищено от сильных ударов. Планшет оснащен современными средствами навигации и беспроводной связи. Остальные подробности и характеристики можно узнать в магазинах, которые предлагают этот аппарат.

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Фото: m-infogroup.ru