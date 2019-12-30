В Роскачестве назвали лучшие смартфоны для студентов

Первое место в списке занял Realme 5 Pro.

Эксперты Роскачества обновили рейтинг смартфонов и назвали лучшие бюджетные модели, идеально подходящие студентам. Исследование опубликовано на сайте организации.

Первое место в списке занял Realme 5 Pro. Специалисты отметили, что смартфон имеет не самую выдающуюся камеры и дисплей с малым углом обзора, однако аппарат обладает мощным процессором, большим экраном и привлекательной ценой (в районе 16 тысяч рублей). В Роскачестве назвали этот смартфон недооцененной бюджетной моделью.

Эксперты так же выделили Honor 20 Pro. Он имеет бюджетный статус и не самое хорошее качество съемки, при этом отличается достаточной производительностью, высокой влагозащитой и автономностью.

Специалисты Роскачества подчеркнули, что бюджетные смартфоны вполне могут составить конкуренцию премиальным моделям. При этом в рейтинге лучших смартфон в первой десятке оказались дорогие аппараты: iPhone 11 Pro Max, Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy Note 10+ и Samsung Galaxy S10e.

Ранее в "Яндекс.Маркете" назвали самые популярные смартфоны у россиян.