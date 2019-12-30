В "Яндекс.Маркете" назвали самые популярные смартфоны у россиян

Первое место занял бюджетный китайский смартфон Xiaomi Redmi Note 7.

Аналитики "Яндекс.Маркета" назвали самые популярные смартфоны у россиян в 2019 году. В исследовании использовались данные сервиса о переходах в интернет-магазины за весь прошлый год.

Самыми популярными компаниями-производителями оказались Xiaomi (30 % переходов), Samsung (20 %) и Apple (16 %). Лидером продаж в 2019 год стал бюджетный китайский смартфон Xiaomi Redmi Note 7. На втором месте разместился южнокорейский аналог Samsung Galaxy A50. Тройку лидеров замыкает американец Apple iPhone Xr. В топ-10 также попали Honor 8X, Samsung Galaxy S10e, Apple iPhone 7 и другие. В то же время 3 % пользователей сервиса искали обычные кнопочные телефоны.

Половина переходов пришлась на смартфоны в пределах 16300 рублей. Более 90 % пользователей искали мобильные телефоны с двумя SIM-картами, более 60 % - с наличием NFC.

Уточняется, что более трети выбранных смартфонов имели объем памяти 64 Гб. Далее идут версии с 128 Гб (23 %) и 32 Гб (20 %) памяти. Оперативная память также имела значение для россиян. Большинство из них (32 %) искали смартфоны с 4 Гб.

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