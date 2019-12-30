Названы самые фотографируемые улицы Петербурга

Аналитики сервиса Mail.ru составили рейтинг самых фотографируемых улиц в городах России. Перечень был составлен в период новогодних каникул. В список вошли 15 городов.
Оказалось, что жители и гости Петербурга чаще всего фотографировали Невский проспект и Дворцовую набережную. В свою очередь в Москве больше всего снимков делают на Красной площади и ВДНХ, а также в парке Сокольники и возле башни Останкино.
В Волгограде лидирующее место в рейтинге заняли проспект Ленина и Университетский проспект, в Воронеже - улица Адмирала Чурсина и площадь Ленина, в Казани – улицы Юлиуса Фучика и Баумана, в Екатеринбурге – проспект Ленина и улица Малышева.
Исследование проводилось с 30 декабря 2019 года по 8 января 2020 года. Всего специалисты проанализировали около 13 млн фотографий.
Ранее мы писали, что самой рейтинговой телепередачей ушедшего года стало обращение Путина.
Фото: pixabay.com
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