Названы самые фотографируемые улицы Петербурга

Первое место по популярности заняли Невский проспект и Дворцовая набережная.

Аналитики сервиса Mail.ru составили рейтинг самых фотографируемых улиц в городах России. Перечень был составлен в период новогодних каникул. В список вошли 15 городов.

Оказалось, что жители и гости Петербурга чаще всего фотографировали Невский проспект и Дворцовую набережную. В свою очередь в Москве больше всего снимков делают на Красной площади и ВДНХ, а также в парке Сокольники и возле башни Останкино.

В Волгограде лидирующее место в рейтинге заняли проспект Ленина и Университетский проспект, в Воронеже - улица Адмирала Чурсина и площадь Ленина, в Казани – улицы Юлиуса Фучика и Баумана, в Екатеринбурге – проспект Ленина и улица Малышева.

Исследование проводилось с 30 декабря 2019 года по 8 января 2020 года. Всего специалисты проанализировали около 13 млн фотографий.

Ранее мы писали, что самой рейтинговой телепередачей ушедшего года стало обращение Путина.

Фото: pixabay.com