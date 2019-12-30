Самой рейтинговой телепередачей ушедшего года стало обращение Путина

Самым популярным фильмом оказалась знаменитая комедия Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию".

В четверг, 9 января, стало известно о том, что самой рейтинговой телепередачей ушедшего года стало обращение президента России Владимира Путина. Соответствующее исследование провел сервис Mediascope.

Так, рейтинг новогоднего обращения Путина составил 43,7%. Отмечается, что большая часть российских телезрителей смотрела его по Первому каналу.

В топ-5 программ в новогоднюю ночь попали обе части "Новогодней ночи на Первом", а самым популярным фильмом стал фильм Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию".

Ранее мы сообщали о том, что правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы.

Видео: Новогоднее обращение Президента РФ/YouTube