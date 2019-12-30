Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы

Ожидается, что поступления в федеральный бюджет составят 3,6 млрд рублей в год.

На официальном сайте правительства России появился прогнозный план приватизации на 2020-2022 годы. Ожидается, что поступления в федеральный бюджет составят 3,6 млрд рублей ежегодно.

Согласно плану, за трехлетку планируется приватизировать 86 федеральных унитарных предприятий, а также 186 АО, доли участия государства в 13 ООО и еще 1168 объектов. Точные сроки приватизации и способы определятся "с учетом конъюнктуры рынка" и по рекомендациям ведущих консультантов.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщал, что государство, в частности, хочет сократить свою долю в банке ВТБ (до 50 % плюс одна обыкновенная именная акция), "Современном коммерческом флоту" (до 75 % плюс одна акция) и "Росспиртпроме" (до 75 % плюс одна акция).

По данным Росстата от 1 июля 2019 года, в госсобственности находятся 944 публичных и 1355 непубличных АО.

Ранее мы писали, что Росстат впервые учел пенсионную реформу в демографическом прогнозе.