Росстат впервые учел пенсионную реформу в демографическом прогнозе

В результате коэффициенты демографической нагрузки сильно понизились по сравнению с прошлым годом.

Росстат рассчитал прогноз демографической нагрузки до 2035 года, в котором впервые учел повышение пенсионного возраста в России. Об этом пишет РБК.

В результате коэффициенты демографической нагрузки сильно понизились по сравнению с прошлым годом. Прежде всего, это произошло за счет сокращения пенсионеров из-за увеличения пенсионных границ.

Коэффициент демографической нагрузки показывает, сколько нетрудоспособных граждан (детей и пенсионеров) приходится на 1 тысячу граждан трудоспособного возраста. Чем выше значение, тем сильнее демографическая нагрузка на трудоспособное население, которое платит взносы в Пенсионный фонд России и формирует его доходную часть.

Согласно новому демографическому прогнозу, к 2035 году на 1 тысячу работающих россиян придется 622 нетрудоспособных. В этом числе 391 пенсионер по среднему прогнозу, 601 – по низкому, 664 – по высокому.

Напомним, в 2019 году в России повысили пенсионный возраст для женщин до 60 лет, для мужчин – до 65 лет. Повышение будет поэтапным. Для первых двух поколений россиян – мужчин, родившихся в 1959-1960 гг., и женщин, родившихся в 1964-1965 гг. – предусмотрена отдельная льгота. Эти категории граждан выйдут на пенсию на полгода раньше запланированного времени.

Ранее ПФР объяснил, как вырастет пенсия, если выйти на нее позже положенного.

Видео: Piter.TV