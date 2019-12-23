Председатель фонда рассказал о максимальных значениях коэффициентов.

ПФР объяснил, как вырастет пенсия, если выйти на нее позже положенного. Выплаты вырастут за счет индивидуального пенсионного коэффициента. Подобные показатели применяются, если выход откладывается не менее, чем на один год.Они увеличиваются каждый полный год. Об этом "Российской газете" рассказал глава Пенсионного фонда Антон Дроздов.

Однако показатель достигает максимального значения спустя 10 дополнительных лет. Размер коэффициентов для пенсии и фиксированной выплаты за год отложенного ухода с работы - 1,07 и 1,056 . За 10 лет и более показатель достигнет максимального значения в 2,32 и 2,11.

За текущий год за назначением отложенной пенсии обратились около 30 тысяч человек.

Ранее Piter.tv писал о том, что Макрон заранее отказывается от президентской пенсии.

Фото: Piter.tv

