Макрон заранее отказывается от президентской пенсии

Французский президент обосновал свое решение желанием "действовать в соответствии с ситуацией в стране".

Глава Франции Эмманюэль Макрон решил заранее отказаться от пенсии, положенную ему за должность президента. Об этом рассказало издание Le Parisien, ссылаясь на советника главы правительства из Елисейского дворца.

Французский лидер планирует не принять и выплаты, в случае переизбрания на новый срок. От положенного ему пожизненного поста в Конституционном совете он тоже хочет отказаться.

На данный момент пенсия для бывшего главы государства равна €6220 в месяц, а зарплата члена Конституционного совета составляет €13500 в месяц.

Первый президентский срок Макрона завершается в мае следующего года.

Ранее мы сообщали, что глава Франции собирается приехать на празднование Дня Победы в Москву в 2020 году.

Видео: YouTube / C-SPAN, FRANCE 24 English, Guardian News