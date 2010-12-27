Анна Митянина: Здравоохранение Петербурга ждет оптимизация

Вице-губернатор города рассказала о планах Петербурга в медицинской сфере.

Анна Митянина утверждена на новый срок в должности вице-губернатора Петербурга по социальным вопросам. Чиновница заявила, что город будут ждать новые реформы и оптимизация существующих систем.

Спикер рассказала, что сейчас основные направления входят в региональную программу развития системы медико-социальной помощи в рамках национального проекта "Здравоохранение". Созданы "бережливые поликлиники". До конца 2019 года все детские заведения будут работать по такому формату, а к концу 2020-го - и все взрослые.Из бюджета на данные нужды направлено более 500 миллионов рублей.

Митянина напомнила, что сейчас городу не хватает порядка 300 врачей. В ближайшее время чиновники займутся проектом по ликвидации дефицита медиков. В детских учреждениях чаще всего не хватает лоров и педиатров, во взрослых - неврологов, эндокринологов, урологов.

Чиновница рассказала, что план перевода районных поликлиник под управление Комитета по здравоохранению временно "заморожен", так как это потребует серьезных вложений от города, а расчет расходов еще не был произведен. Будет создан Медсовет, который будет обсуждать все реформы, в частности и переход поликлиник из районного подчинения в городское.

В планах - открытие 8 центров амбулаторной онкологической помощи. В 2020 году функционировать будут уже 18 отделений во всех районах города. На оснащение центров выделено 530 миллионов рублей. Расширяется и количество поликлиник. Чиновники вычисляют потребность города в стационарной и амбулаторной помощи, учитывая специфику заболеваний.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге сорвали сроки по 16 инфраструктурным объектам.

Фото: Piter.tv

