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Митянина рассказала о развитии "Бережливой поликлиники" в Петербурге
Сегодня, 15:22
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Alena_Zinovieva

Митянина рассказала о развитии "Бережливой поликлиники" в Петербурге

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Она отметила, что сейчас реализовать программу затруднительно из-за кадрового дефицита.

Вице-губернатор Петербурга по социальным вопросам Анна Митянина рассказала о развитии программы "Бережливая поликлиника".

По словам чиновницы, реализовать программу сегодня в полной мере затруднительно из-за кадрового дефицита в больницах и поликлиниках. Также медучреждениям необходимо разобраться с нехваткой оборудования. Митянина подчеркнула, что без решения этих проблем дальнейшее развитие "Бережливой поликлиники" невозможно.

В настоящий момент на новый формат перешла 51 поликлиника города. Ожидается, что к Новому 2020 году "бережливыми" станут 80 % амбулаторных медицинских учреждений.

Новый "бережливый" формат не только экономит время и нервы пациентов, но и освобождает врачей от лишней бумажной работы. Сегодня от момента входа в поликлинику до момента выхода из нее пациент в среднем тратит 40 минут. В Минздраве хотят сократить это время вдвое за счет упрощения системы записи к врачам и переходу на электронное документоведение.

Ранее мы подробнее рассказывали, как принцип "бережливости" работает на практике.

Фото: Piter.TV

Теги: анна митянина, бережливая поликлиника, медицина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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Аноним
Сегодня 15:58

Более организовано у регистратуры, а у кабинетов очереди остались такими же, как и были

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