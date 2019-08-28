Бережливые поликлиники в Санкт-Петербурге: как принцип "бережливости" работает на практике?

Канал Piter.TV и специалисты "Бережливых поликлиник", входящих в структуру Городской больницы №40 в Сестрорецке, рассказывают о новом формате медучреждений.

Что такое Бережливая поликлиника

В 2017 году Министерство здравоохранения РФ и государственная корпорация "Росатом" запустили в трех регионах страны пилотный проект под названием "Бережливая поликлиника". В числе регионов, желающих принять в нем участие, оказался Петербург.

В настоящий момент на новый формат перешла 51 поликлиника города. Планируется, что к началу сентября это число вырастет до 83, а к Новому 2020 году "бережливыми" станут 80 % амбулаторных медицинских учреждений.

Новый "бережливый" стандарт экономит не только время и нервы пациентов, но и освобождает врачей от лишней бумажной работы. В среднем, от момента входа в поликлинику до момента выхода из нее, пациент тратит 40 минут. В Минздраве хотят сократить это время вдвое.

Piter.TV на примере нескольких поликлиник, входящих в структуру Городской больницы №40, рассказывает, как принцип "бережливости" работает на практике.

Поликлиника 68 Сестрорецк

Поликлиника №68 в Сестрорецке включилась в федеральный проект "Бережливая поликлиника" еще в 2017 году. За это время в привычной логистике медучреждения произошли значительные изменения. В частности, стало проще записаться на прием к врачу.

Кроме традиционных звонков "за талончиком", записаться можно через интернет, call-центр и терминалы, которые оснащены считывателем единой карты петербуржца и штрих-кода полиса обязательного медицинского страхования.

Ушли в прошлое и карточки, которые раньше выдавали пациенту в регистратуре. Теперь вся документация ведется в электронном виде. Дневниковые записи врачей и журналы учета пациентов хранятся в организованном картохранилище.

Сейчас мы карточки не собираем, на приеме карточек нет, мы вклеиваем только протоколы. Регистратуру, то есть картотеку мы перенесли вниз. Она теперь находится у нас в другом помещении. Светлана Сидоренко, и.о. заведующей детского поликлинического отделения № 68 (г. Сестрорецк)

Благодаря переходу на электронное документоведение:

– уменьшилось среднее время ожидания в регистратуре;

– сократилось среднее время ожидания приема у врача;

– теперь врач может уделять в 2 раза больше времени пациенту, в том числе в вечернее время и в выходные дни;

– уменьшилось среднее время ожидания забора крови;

– стало проще получить справки и результаты анализов;

– в 2 раза быстрее можно пройти диспансеризацию;

В детском отделении поликлиники №68 все также продумано до мелочей. Здесь есть указатели, которые доведут родителей и маленьких пациентов от входа до нужного кабинета. На каждом этаже есть несколько игровых зон ожидания и предусмотрена комната для кормления грудью.

Мы сделали все, чтобы пациенту было удобно находиться в условиях нашего учреждения. У нас дети маленькие, мамы многие кормят грудью. Поэтому у нас выделена комната для кормления, куда родители вместе с детьми могут прийти и все сделать. Светлана Сидоренко, и.о. заведующей детского поликлинического отделения № 68 (г. Сестрорецк)

Формат "Бережливой поликлиники" предусматривает полную адаптацию здания под потребности людей с ограниченными возможностями.

Здесь не просто пандус. А пандус, который у нас приняли инвалиды-колясочники: уклон тот, который нужен, чтобы они спокойно заезжали и, не набирая скорости, съезжали. Наталья Начкепия, заведующая поликлиникой № 68 (г. Сестрорецк)

1 июля 2019 года свои двери для пациентов открыл первый Центр общей врачебной практики – филиал 68-й поликлиники. Центр расположился на цокольном этаже нового жилого квартала Сестрорецка. К нему уже прикреплены шесть тысяч человек. В учреждении есть смотровые, прививочные и перевязочные кабинеты. Прием ведут семейные врачи и педиатры.

Врач общей практики является врачом широкого профиля. Он владеет навыками работы по таким специальностям как офтальмология, отоларингология, дерматология. Благодаря этим навыкам значительно сокращается время для пациента – хождение от одного специалиста к другому. Врач может самостоятельно произвести какие-то манипуляции и принять решение о дальнейшей тактике лечения пациента. Роман Ермаков, заместитель заведующего поликлиникой № 68 (г. Сестрорецк) по медицинской части

Поликлиника 69 Зеленогорск

К новоселью готовится детское отделение поликлиники №69 в Зеленогорске. В новом четырехэтажном здании появятся отделения лучевой диагностики и медицинской реабилитации с бассейном. Медучреждение будет рассчитано на 3850 пациентов — не только родом из Зеленогорска, но и ближайших поселков. По некоторым направлениям медпомощи врачи будут принимать всех детей Курортного района.

Поликлиника 70 Песочный

Масштабную реконструкцию ждет поликлиника №70 в поселке Песочный. Сегодня здесь отремонтировали холл и рентгеновские кабинеты. В следующем году медучреждение поменяет не только интерьеры и оснащение, но и функционал.

Здесь будет дневной стационар на 120 коек, здесь будут реабилитационные койки – своего рода филиал Городской больницы №40. Плюс останется поликлиника на 370 посещений в смену. Валерий Костючок, заведующий поликлиникой № 70 (п. Песочный)

Процессы по "бережливому" производству нуждаются в постоянной оптимизации. В поликлинике Сестрорецка понимают, что новая модель медицинской организации все еще может вызывать вопросы у пациентов. Однако те, кто разобрался с "бережливыми" технологиями, не намерены возвращаться к карточкам и очередям.

Видео: Piter.TV