ЗакС согласовал кандидатуры вице-губернаторов

Ранее Беглов представил на утверждение депутатам свою команду заместителей.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга согласовали кандидатуры вице-губернаторов города. В утвержденном списке присутствуют 10 имен. В их числе Николай Бондаренко, Эдуард Батанов и Олег Марков.

Известно, что Николай Бондаренко будет по-прежнему отвечать за городское хозяйство, жилищную политику, благоустройство и взаимодействие с районными властями города. Перед началом голосования чиновник ответил на вопросы депутатов ЗакСа. В частности, у него поинтересовались, как планируется менять систему уборки города от снега.

Бондаренко отметил, что в этом году город выделит 5 млрд рублей на решение этой проблемы. Из этой суммы 3 млрд потратят на закупку техники, 1,7 млрд добавят на содержание дорог.

За кандидатуру Эдуарда Батанова проголосовали 40 депутатов из 50. Он будет курировать в городском правительстве транспорт и инвестиции. Олега Маркова утвердили на пост вице-губернатора Петербурга по внешним связям.

Также в команде заместителей Беглова оказались Евгений Елин, Владимир Кириллов, Владимир Княгинин, Николай Линченко, Анна Митянина, Любовь Совершаева и Максим Шаскольский.

Ранее мы писали, что экс-кандидат в губернаторы Петербурга войдет в состав правительства города.

Фото: assembly.spb.ru