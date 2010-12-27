Экс-кандидат в губернаторы Петербурга войдет в состав правительства города

По предварительным данным, повышение получит депутат ЛДПР Олег Капитанов, который сам отказался от участия в выборах.

Состав правительства Петербурга, вопреки заявлениям чиновников, может измениться в ближайшее время. Как стало известно изданию Znak.com, в него войдут три новых члена, в том числе экс-кандидат в губернаторы Олег Капитанов.

Ранее сообщалось, что Беглов внес на рассмотрение ЗакСа кандидатуры прежних вице-губернаторов. Тем не менее, изменения в составе правительства все же произойдут. В частности, из него исключат главу комитета по транспорту Александра Головина и главу комитета по благоустройству Владимира Рублевского.

Взамен придут трое новых членов. По предварительной информации, повышение получит экс-кандидат в губернаторы от ЛДПР Олег Капитанов, который сам отказался от участия в выборах. Чиновник не смог подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Кроме того, новым членом правительства Петербурга может стать глава комитета по внешним связям Евгений Григорьев и глава администрации Колпинского района Анатолий Повелий.

В воскресенье, 8 сентября, в Петербурге состоялись выборы губернатора. Александр Беглов набрал более 64 % голосов избирателей и официально стал главой города.

Ранее Беглов пообещал не лишать Морозовых с четверней квартиры через пять лет.

Фото: kapitanov.spb.ru