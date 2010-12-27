Беглов внес в парламент кандидатуры вице-губернаторов

Глава города не стал менять заместителей.

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес в Законодательное собрание кандидатуры вице-губернаторов. Глава города не стал менять заместителей. Об этом пишет "Фонтанка".

Проголосовать за новые-старые кандидатуры вице-губернаторов парламенту предстоит потому, что Беглов сменил свой статус и официально вступил в должность губернатора Петербурга, перестав быть врио.

Состав правительства Беглов изменил еще в январе текущего года — спустя три месяца после того, как был назначен руководить городом. Тогда на постах вице-губернаторов утвердились шесть новых чиновников: Любовь Совершаева, Николай Линченко, Евгения Елина, Эдуард Батанов, Владимир Княгинин и Максим Шаскольской. Свои должности сохранили Николай Бондаренко, Анна Митянина, Олег Марков и Владимир Кириллов.

Ранее мы писали, что ждет Петербург при новом губернаторе.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов