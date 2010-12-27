Инаугурация Беглова: что ждет Петербург при новом губернаторе

Сегодня, 18 сентября, в Санкт-Петербурге состоялась инаугурация Александра Беглова на пост губернатора. Он уверенно победил на выборах 8 сентября, набрав 64,4% голосов избирателей. В связи с данным событием необходимо обратить внимание на предвыборную программу градоначальника, которая станет ориентиром для развития Северной столицы на ближайшие пять лет.

Основой для любой предвыборной программы всегда являлся экономический вопрос. Беглов не стал исключением и рассказал о своих планах повысить бюджет города до 1 триллиона рублей. Например, в 2019 году он составлял 576 миллионов. Таким образом, в амбициозных планах поднять текущую планку почти вдвое.

Кроме того, достигнуть данных показателей станет возможно привлечением инвестиций в реальный сектор экономики, а это в свою очередь приведет к росту рабочих мест до миллиона. Что должно помочь избавиться от дефицита бюджета. За почти год работы в должности главы города Беглову удалось понизить данный показатель на 20%.

Для жителей города в свою очередь это должно привести к росту заработной платы до 100 тысяч рублей к 2025 году. В 2019 году средняя зарплата петербуржца составила 65 тысяч рублей. Глядя на динамику роста зарплат, можно сделать вывод, что это вполне реальная задача.

В среднем в год прибавляется четыре-пять тысяч рублей. Если же учитывать запланированный ускоренный темп развития экономики, то показатель в семь-восемь тысяч выглядит реально.

За увеличением бюджета сразу же стоит вопрос его распределения. Этим всегда занимались депутаты ЗакСа, но Беглов предлагает, чтобы в первую очередь учитывалось мнение горожан, которые лучше осведомлены о текущих проблемах города на Неве.

В апреле этого года был запущен проект "Мой район", с помощью которого петербуржцы смогут выделить основные проблемы. Еще одним проектом служащим помощником горожанам является интернет-портал "Наш Петербург". Но у него хромает скорость реагирования чиновников. Поэтому губернатор пообещал, что скорость ответа составит не более трех дней.

Становится ясно, что главным, на что будут направлены основные силы, станет налаживание контакта жителей города с чиновниками.

Очевидно, что общению Беглова с гражданами есть подтверждение и, что немало важно, результаты положительные. Так, за период работы в ранге градоначальника, ему удалось решить несколько очень серьёзных транспортных вопросов. А без хорошо развитой дорожной инфраструктуры невозможно развитие в экономическом аспекте ни одного населенного пункта.

Среди прочего Беглов планирует развивать электротранспорт – скоростные трамваи, пригородные электрички, открывать новые станции и обновлять составы метро. Уже известно о планах в ближайшие пять лет закупить 500 трамваев, а также 800 вагонов метрополитена.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов