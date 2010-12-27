Беглов пообещал не лишать Морозовых с четверней квартиры через пять лет

Через десять лет проживания в Петербурге семья сможет приватизировать квартиру.

Губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал семье Морозовых с четверней, что они не лишаться квартиры через пять лет. Об этом градоначальник написал на своей странице в "ВКонтакте".

Глава города объяснил, что через пять лет аренда квартиры автоматически продлевается. После десяти лет проживания в Петербурге Морозовы смогут приватизировать жилье. Этот срок наступит в 2023 году.

23 июля 38-летняя петербурженка родила четверых детей: трех мальчиков и одну девочку. В день выписки многодетную семью навестил Беглов и вручил документы на трехкомнатную квартиру в доме на Коломяжском проспекте. Ранее появилась информация, что подаренное жилье придется вернуть через пять лет. Однако, как заверил губернатор, этого не произойдет.

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