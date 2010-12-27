За 12 из них отвечает комитет по строительству Смольного.

В Петербурге сорвали сроки по 16 инфраструктурным объектам, включенным в Адресную инвестиционную программу города (АИП) на 2019 год. Об этом пишет РБК, ссылаясь на слова председателя Контрольно-счетной палаты Петербурга (КСП) Вадима Лопатникова.

Из 113 объектов, ввод которых запланирован на 2019 год, сроки по 16 уже перенесены. За 12 из них отвечает комитет по строительству Смольного. Еще три курирует комитет по развитию транспортной инфраструктуры. За последний проект отвечает комитет по энергетике и инженерному обеспечению.

Среди объектов, которые точно не введут в эксплуатацию в этом году, оказался подземный переход на Народной улице, а также два участка Южной магистрали Волхонского шоссе. Кроме того, в этом списке присутствуют три школы, четыре детсада и подстанция скорой помощи на Ленинском проспекте. В числе объектов с сорванными сроками ввода оказались детская поликлиника, психоневрологический интернат № 9 в Красном Селе и три объекта коммунального хозяйства.

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Фото: Piter.TV