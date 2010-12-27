УФАС приостановило разработку проекта Красносельско-Калининской линии метро

Это связано с жалобой проектной организации.

Петербургская антимонопольная служба приостановила закупки на разработку проектной документации для "коричневой" ветки метро. Речь идет об участке Красносельско-Калининской линии от станции "Казаковская" до "Сосновой поляны". Об этом 23 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

Решения связано с жалобой, которая поступила 19 сентября 2019 года от АО "Метрогипротранс". Начальная цена контракта составила более 990 млн рублей. Комиссия городского УФАС рассмотрит жалобу 26 сентября.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Красносельско-Калининская линия исчезла с карт петербургского метрополитена.

Фото: krti.gov.spb.ru