Канцлер ФРГ рассказала об экономической необходимости реализовать российский проект газопровода.

Ангела Меркель выступила за завершение "Северного потока - 2". Об этом канцлер Германии заявила во время летней пресс-конференции в Берлине. По словам немецкого политика, российский проект газопровода является экономическим, поэтому должен быть реализован.

Наше мнение - "Северный поток - 2" должен быть завершен...Считаю нецелесообразным увязывать этот экономический проект с делом Навального...Мы против экстерриториальных санкций США Ангела Меркель, канцлер Германии

Напомним, что российский проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода. Их общая мощность должна достигнуть показателя в 55 млрд кубометров в год. Газопровод пройдет от побережья России через Балтийское море до Германии. Сейчас строительство завершено на 93,5%.

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Видео: YT / tagesschau