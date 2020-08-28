Меркель: операция РФ в Сирии привела к тому, что "ситуация застыла"

Канцлер Германии оценила вмешательство РФ в конфликт в Сирии.

Ангела Меркель заявила, что российская операция в Сирии привела к тому, что "ситуация застыла". Об этом канцлер Германии сообщила во время летней пресс-конференции в Берлине.

Россия не побоялась последовать призыву президента Сирии Башара Асада о помощи. Это, конечно, привело к тому, что ситуация застыла...И до сегодняшнего дня не произошло запуска инклюзивного политического процесса Ангела Меркель, канцлер Германии

По словам немецкого политика, она часто обсуждала с Владимиром Путиным тему нахождения российских войск в арабской республике. По словам лидера ФРГ, Башар Асад является диктатором в Сирии. Однако канцлер добавила, что для нее конфликт в регионе не является "самой крупной трагедией". Меркель напомнила о ситуации в Йемене, Ливии и зоне Сахеля.

Меркель надеется, что Россия не задействует резерв правоохранителей в Белоруссии.

Видео: YT / tagesschau