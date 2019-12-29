Анджей Сапковский оценил сериал "Ведьмак"

Польский писатель и автор оригинальных книг остался доволен результатом экранизации.

В интервью изданию People польский писатель Анджей Сапковский позитивно оценил сериал "Ведьмак", основанный на одноименной серии книг. Сапковскому понравилась актерская игра Генри Кавилла, исполнившего роль Геральта. Он запомнился писателю также, как и роль Вигго Мортенсена во "Властелине колец", сыгравшего Арагорна.

При этом несмотря на смешанную реакцию зрителей и критиков, писатель заявил, что он доволен финальным результатом. Появиявшиеся несостыковки сериала с книжным источником он обосновал тем, что авторы сценария к сериалу должны пользоваться свободой творчества без вмешательства со стороны писателя.

Ранее мы сообщали, что песня из сериала "Ведьмак" стала главным мемом Рунета. Премьера сериала состоялась 20 декабря на сервисе Netflix.

Видео: YouTube / Netflix