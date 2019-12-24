Российских зрителей "Ведьмака" удивили темнокожие эльфы и дриады

Своим мнением о новом сериале Netflix поделились пользователи соцсети Twitter.

Сериал с Генри Кавиллом в главной роли продолжают обсуждать после премьеры на прошлой неделе. Смешанные отзывы продолжили появляться в соцсети Twitter. Некоторые юзеры оказались неприятно удивлены расовому многообразию в сериале по книгам польского фантаста Анджея Саповского. Появление темнокожих эльфов и дриадов они объяснили излишней толерантностью, ставя под вопрос их существования в литературной вселенной.

В ответ на это другие поклонники сериала указали, что сериал создавался для американской аудитории и тех, кто не знаком с оригинальными книгами и компьютерными играми. Эти люди могут быть любого цвета кожи, отметили блогеры. При этом в одном пользователи сошлись – сериал оказался максимально близок к первоисточнику, несмотря хаотичное наслоение сюжетных линий в начале первого сезона.

Ранее мы сообщали о том, что продюсер "Ведьмака" рассказала о втором сезоне сериала.

Видео: YouTube / Netflix