Продюсер "Ведьмака" рассказала о втором сезоне сериала

Лорен Хиссрич пообещала более "сфокусированную историю".

Продюсер "Ведьмака" Лорен Хиссрич рассказала о втором сезоне сериала. Она пообещала зрителям, что в продолжении будет более "сфокусированная история". Об этом сообщает портал DigitalSpy.

Хиссрич заявила, что во втором сезоне полностью раскроется сюжет, и герои начнут встречаться и взаимодействовать. Линии Геральта и Йеннифер, Геральта и Цири, которые мельком упоминаются в первом сезоне, станут "реальными" во втором.

Сериал "Ведьмак" стартовал на Netflix 20 декабря. Он был снят по мотивам романа польского писателя Анджея Сапковского. Главную роль, ведьмака Геральта, сыграл британский актер Генри Кавилл, известный зрителям по роли Супермена. Ожидается, что второй сезон сериала выйдет в конце 2020-начале 2021 гг.

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