Россиянин обыграл Фабио Фоньини.

Российский спортсмен Андрей Рублев вышел в четвертый круг Уимблдона. В третьем круге он одержал победу над итальянским представителем Фабио Фоньини. Встреча завершилась с результатом 6:3, 5:7, 6:4, 6:2 в пользу 23-летнего теннисиста. В следующий раз он сыграет на корте против победителя противостояния с аргентинцем Диего Щварцманом или венгром Мартоном Фучовичем.

В настоящее время Андрей Рублев занимает седьмое место в рейтинге ATP. Под эгидой организации он смог завоевать восемь титулов. Лучшим результатом в серии Большого шлема россиянин отметился выходами четвертьфинал (четыре раза), на британском Уимблдоне он впервые сыграет в четвертом круге.

Напомним, что в текущем сезоне Уимблдон является третьим в календаре турниром Большого шлема.

Карен Хачанов вышел в четвертый круг Уимблдона.

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