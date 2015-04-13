Россиянин обыграл на корте Фрэнсиса Тиафо.

Российский спортсмен Карен Хачанов вышел в четвертый круг Уимблдона. В третьем круге соревнования турнира Большого шлема 25-летний теннисист обыграл на корте американца Фрэнсиса Тиафо. Встреча завершилась с результатом 6:3, 6:4, 6:4. В следующий раз он выйдет против победителя матча британского представителя Даниэля Эванса или американца Себастьяна Корда.

Карен Хачанов занимает 29-ю строчку в рейтинге АТР. Под эгидой организации он победил в четырех турнирах. Лучшим результатом теннисиста в серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. На британском Уимблдоне он второй раз дошел до четвертого круга.

Напомним, что Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема.

Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг Уимблдона.

Видео: YouTube / Stan Sport Australia