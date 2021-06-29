Хачанов победил Макдональда и вышел во второй раунд Уимблдона

Россиянин выступит против Егора Герасимова или Джея Кларка на Уимблдоне.

Российский спортсмен Карен Хачанов победил американского представителя Маккензи Макдональда в рамках первого раунда турнира и вышел во второй раунд Уимблдона. Результат игры - 3:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3). В общей сложности теннисисты провели на корте 2 часа 49 минуты. В следующий раз победитель поединка выйдет на поле против белоруса Егора Герасимова или британца Джея Кларка, в зависимости от того, кто из них одолеет противника.

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Видео: YouTube / Stan Sport Australia