Даниил Медведев впервые в карьере стал победителем турнира АТР на траве

Игра продолжалась чуть более одного часа.

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл первый в своей карьере титул на травяном покрытии.

В финале турнира категории АТР-250 на Мальорке он выиграл у спортсмена из Соединенных Штатов Сэма Куэрри со счетом 6:4, 6:2. Матч продолжался чуть более одного часа.

Медведев совершил за матч десять эйсов и реализовал три брейк-пойнта из четырех. У его американского оппонента – 11 эйсов и пять двойных ошибок.

Сам Медведев заявил, что финал был его лучшим матчем на турнире на Мальорке. По его словам, выигранный титул придаст ему уверенность перед Уимблдоном, матчи основной сетки которого начнутся в 28 июня.

Ранее сборная Чехии выиграла у Нидерландов и вышла в четвертьфинал Евро-2020.

Видео: YouTube / Tennis TV