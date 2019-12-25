Россиянка выиграла во втором круге у чешки Кристины Плишковой.

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг Уимблдона. Во время второго круга турнира Большого шлема, который проводится в Великобритании, спортсменка одолела представительницу Чехии Кристину Плишкову. Встреча завершилась с результатом 6:3, 6:3 в пользу 29-летней россиянки.

В следующий раз теннисистка сыграет на корте против победительницы матча между чешкой Каролиной Муховой и итальянкой Камилой Джорджи. На данный момент россиянка находится на 19-ом месте в списке Женской теннисной ассоциации (WTA). Она выиграла под эгидой организации 12 соревнований. На Уимблдоне лучшим результатом Павлюченковой считается выход в четвертьфинал турнира в 2016 году.

Напомним, что Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема. Его проводят на травяном покрытии в Лондоне. Финал мероприятия запланирован на 11 июля. Общий призовой фонд составляет свыше 40 млн евро.

Карацев уступил Шарди и закончил выступление на Уимблдоне.

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