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Карацев уступил Шарди и закончил выступление на Уимблдоне

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Российский теннисист уступил французу в турнире "Большого шлема".

Российский спортсмен Аслан Карацев уступил в первом круге турнира серии "Большого шлема" французу Жереми Шарди. Из-за этого теннисист закончил свое выступление на Уимблдоне, который проводится в Великобритании. Игра длилась 2 часа 28 минут. Она завершилась с результатом 6:7 (4:7), 6:7 (6:8), 3:6.

24-ая ракетка мира Аслан Карацев смог реализовать восемь подач навылет, а также совершил четыре двойные ошибки.Его оппонент из Франции занимает 61-ю позицию в мировом рейтинге. Спортсмен сделал 18 эйсов и одну двойную.

Напомним, что во втором круге Уимблдона Жереми Шарди встретится с белорусским теннисистом Ильей Ивашко.

Хачанов победил Макдональда и вышел во второй раунд Уимблдона. Медведев вышел во второй круг Уимблдона.

Видео: YouTube / Stan Sport Australia

Теги: аслан карацев, турнир большого шлема, уимблдон
Категории: Теннис, Спорт, Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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