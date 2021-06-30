Медведев вышел во второй круг Уимблдона

Он победил Яна-Леннарда Штруффа из Германии.

Российский спортсмен Даниил Медведев преодолел барьер барьер первого круга Уимблдона. Он выиграл в четырех сетах Яна-Леннарда Штруффа из Германии. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

Отмечается, что счет в четырех сетах был такой: 6:4, 6:1, 4:6, 7:6 (7:3) в пользу российского спортсмена. Он находится на турнире под номером два.

Далее Медведев сыграет со спортсменом из Японии Ясутакой Утиямой и спортсменом из Испании Карлосом Алькарасом-Гарфией.

Ранее мы писали, что болельщику, который пришел с российским флагом на матч Украина-Швеция в рамках Евро-2020, порвали футболку.

Видео: YouTube / Stan Sport Australia