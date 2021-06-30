Болельщику с российским флагом на матче Украина–Швеция порвали футболку

Мужчина перед игрой сфотографировался с украинским болельщиком.

Болельщику, который пришел с российским флагом на матч Украина-Швеция в рамках Евро-2020, порвали футболку. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

Отмечается, что мужчина сфотографировался перед игрой с болельщиком из Украины.

Однако после этого в соцсетях появились кадры, где россиянин держится за лицо в порванной футболке. Российского флага у мужчины нет.

Отметим, что команда Украины и Швеции встретились 29 июня в Глазго. Украинцы победили со счетом 2:1.

Видео: Telegram / LIFE SHOT