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Болельщику с российским флагом на матче Украина–Швеция порвали футболку

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Мужчина перед игрой сфотографировался с украинским болельщиком.

Болельщику, который пришел с российским флагом на матч Украина-Швеция в рамках Евро-2020, порвали футболку. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

Отмечается, что мужчина сфотографировался перед игрой с болельщиком из Украины.

Однако после этого в соцсетях появились кадры, где россиянин держится за лицо в порванной футболке. Российского флага у мужчины нет.

Отметим, что команда Украины и Швеции встретились 29 июня в Глазго. Украинцы победили со счетом 2:1.

Видео: Telegram / LIFE SHOT

Теги: евро 2020, матч украина швеция
Категории: Футбол в России и Европе, Спорт, Лента новостей,

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