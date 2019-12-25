Рублев вышел в финал теннисного турнира в Галле

Россиянин обошел в полуфинале Николоза Басилашвили.

Российский спортсмен Андрей Рублев вышел в финал теннисного турнира в немецком городе Галле. Соревнование проводится под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов. В рамках полуфинального матча Рублев обошел на корте грузинского представителя Николоза Басилашвили. Встреча завершилась с результатом 6:1, 3:6, 6:3.

Финал турнира состоится в воскресенье 19 июня. В нем 23-летний россиянин встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом или французом Уго Умбером (в зависимости от победителя матча между спортсменами).

В настоящее время Андрей Рублев занимает седьмую позицию в рейтинге АТР. Он обладает восемью титулами под эгидой организации. Однако на соревнованиях серии Большого шлема россиянин не проходил дальше четвертьфиналов. Его оппонент из Грузии Басилашвили располагается на 30-й строчке мирового рейтинга. Он имеет четыре титула АТР.

В Галле турнир проводится с 14 по 20 июня. В текущем году призовой фонд составит 1,3 млн евро. Действующим чемпионом пока что является швейцарский теннисист по имени Роджер Федерер.

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