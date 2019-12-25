Во втором туре Australian Open она одолела теннисистку из Венгрии.

Россиянка Анастасия Потапова впервые в карьере вышла в третий раунд турнира Большого шлема. Теннисистка выиграла у венгерской соперницы Тимеи Бабош в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) со счетом 6:2, 6:4. Это соревнование является первым в серии Большого шлема.

В настоящее время 19-летняя россиянка находится на 1010 позиции рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Ее оппонентка Бабош идет на 114-й позиции. Для Потаповой результат в текущем сезоне - лучший в профессиональной карьере. Ранее ей удавалось дойти только до второго круга Australian Open. Это происходило в 2019 году. Она также доходила до второго тура в рамках Открытого чемпионата Франции и Уимблдона в том же году.

Напомним, что в третьем круге Анастасия Потапова выступит против 23-кратной чемпионки турниров Большого шлема американкой Сереной Уильямс, если теннисистка одолеет на корде сербку Нину Стоянович из Сербии (99-е место в рейтинге WTA).

Карен Хачанов пробился во второй круг Australian Open.

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