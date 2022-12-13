Американского рэпера 6ix9ine избили в спортзале Флориды

Сейчас артист госпитализирован с травмами.

Американского рэп-исполнителя Tekashi 6ix9ine (настоящее имя — Даниэль Эрнандес) избили в одном из спортивных залов штата Флорида. Ролик с преступлением распространился по социальным сетям. Адвокат пострадавшего артиста уточнил прессе, что руппа неизвестных злоумышленников изначально вытащила исполнителя из сауны. После этого мужчины повалили рэпера на пол, стали наносить ему увечья кулаками и ногами. В настоящее врем музыкант госпитализирован с травмами челюсти, ребер и спины. Дополнительно о мотивах нападения не сообщается. Напомним, что ранее рэпера Tekashi 6ix9ine выгнали с бейсбольного стадиона в Майами. Эта мера связана с тем, что 26-летний молодой человек выпил слишком много алкоголя и начал вести себя шумно, мешать другим гостям матча.

Участников драки в "Галерее" арестовали и оштрафовали.

Фото и видео: Telegram / SHOT