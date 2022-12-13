Участников драки ЧВК "Редан" в "Галерее" арестовали и оштрафовали

Своей вины привлеченные к ответственности петербуржцы не признали.

В понедельник, 27 февраля, Смольнинский суд Петербурга рассмотрел административные протоколы на молодых людей, которых задержали накануне в ТРЦ "Галерея" после массовой драки. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

По статье о хулиганстве отправили в спецприемник на пять суток Константина Игнатьева, Сергея Фокина, Максима Жеребцова и Рустама Алексеева. Никита Ловыгин отделался штрафом в 500 рублей.

Суд счел, что задержанные грубо и нецензурно выражались в публичном месте и провоцировали потасовку, чем выразили неуважение к обществу. Своей вины привлеченные к ответственности петербуржцы не признали.

Аналогичный протокол на Андрея Полункина суд вернул в полицию, а судебное рассмотрение "хулиганского" протокола на Даниила Дмитриева перенесли.

Ранее первокурсник колледжа задержан за избиение школьника в ТРЦ "Галерея". 15-летнего юношу, предположительно причастного к ЧВК "Редан", побила толпа других подростков.

Фото: Piter.tv

