  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Первокурсник колледжа задержан за избиение школьника в ТРЦ "Галерея"
Сегодня, 13:59
174
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Первокурсник колледжа задержан за избиение школьника в ТРЦ "Галерея"

0 0

15-летнего юношу, предположительно причастного к ЧВК "Редан", побила толпа других подростков.

Первокурсник одного из петербургских колледжей задержан в рамках фигурантом дела о драке с возможным представителем движения ЧВК "Редан" в ТРЦ "Галерея". Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

По версии следствия, 17-летний учащийся и его товарищи избили 15-летнего школьника, который был одет в чёрную толстовку с принтом паука. Пострадавший был госпитализирован, после чего отправился домой в удовлетворительном состоянии.

Решается вопрос об избрании задержанному подростку, а также о возбуждении уголовного дела в отношении других несовершеннолетних, участвовавших в драке.

Ранее мы сообщили о том, что в  Петербурге задержали мужчину за попытку поджога склада Росгвардии и автомобилей МВД.

Фото: Piter.TV

Теги: задержание, трц галерея
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии