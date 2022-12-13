В Петербурге возбудили уголовное дело после драки с подростком из ЧВК "Редан"

Нарушения общественного порядка устраняли 26 февраля в ТРЦ "Галерея".

После потасовки подростков в ТРЦ "Галерея" 26 февраля было возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

Вчера толпа несовершеннолетних набросилась на сверстника в чёрной толстовке с притом паука: такая одежда символизирует принадлежность к молодёжной субкультуре (ЧВК "Редан"). Молодой человек незначительно пострадал, его отпустили домой. В течение дня сотрудники полиции провели массовые задержания, которые коснулись более 100 подростков. Некотрое время "Галерея" была закрыта на вход, вечером работу возобновили в обычном режиме.

Добавим, что "ЧВК Редан" является подростковой субкультурой, члены которой копируют повадки банды Редан из аниме "Hunter x Hunter" и устраивают массовые драки в ТЦ по всей стране.

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