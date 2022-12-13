  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге возбудили уголовное дело после драки с подростком из ЧВК "Редан"
Сегодня, 9:22
127
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге возбудили уголовное дело после драки с подростком из ЧВК "Редан"

0 0

Нарушения общественного порядка устраняли 26 февраля в ТРЦ "Галерея".

После потасовки подростков в ТРЦ "Галерея" 26 февраля было возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

Вчера толпа несовершеннолетних набросилась на сверстника в чёрной толстовке с притом паука: такая одежда символизирует принадлежность к молодёжной субкультуре (ЧВК "Редан"). Молодой человек незначительно пострадал, его отпустили домой. В течение дня сотрудники полиции провели массовые задержания, которые коснулись более 100 подростков. Некотрое время "Галерея" была закрыта на вход, вечером работу возобновили в обычном режиме.

Добавим, что "ЧВК Редан" является подростковой субкультурой, члены которой копируют повадки банды Редан из аниме "Hunter x Hunter" и устраивают массовые драки в ТЦ по всей стране.

Фото:  ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: гсу ск рф по санкт-петербургу, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии