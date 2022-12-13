В "Галерее" задержали более 100 подростков из-за планируемой драки ЧВК "Редан"

Подобные акции несовершеннолетние готовились провести по всей России.

В результате облавы, которую провели полицейские в воскресенье на территории ТРЦ "Галерея" в Петербурге, задержан 131 подросток. Об этом пишет "Фонтанка".

Как и предполагалось ранее, правоохранители оцепили торговые площади в связи с планируемой дракой представителей подростковой субкультуры "ЧВК Реган", основанной на аниме "Hunter X Hunter". Подобные акции несовершеннолетние готовились провести по всей России. Сейчас ТРЦ работает в обычном режиме.

Также в СМИ поступила информация об одном пострадавшем в результате акции. На подростка в чёрной одежде с принтом паука, который отсылает к субкультуре, набросились сверстники.

Фото: Piter.TV