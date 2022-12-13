Вход в ТРЦ "Галерея" закрыли на время проверок полиции

Предполагается, что полицейские ищут представителей подростковой субкультуры, которые планировали устроить драку.

Днём в воскресенье, 26 февраля, вход в ТРЦ "Галерея" временно закрыли в связи с визитом большого количества правоохранителей. Предупреждение об этом разместили в соцсетях.

К зданию подъехали свыше 10-ти полицейских автомобилей. Предполагается, что МВД и ОМОН ищут представители подростковой субкультуры "ЧВК Редан", которые имитируют внешность и драки банды Редан из аниме "Hunter X Hunter". В соцсетях уже сообщают о нескольких задержаниях. В торговые помещения пока никого не пускают.

Недавно выходцы из движения в чёрной одежде с изображениями паука устраивали массовые драки с прохожими в московских ТРЦ. Судя по всему, полиция намерена предотвратить аналогичные акции в Петербурге.

Ранее Бастрыкин поручил представить доклад о стрельбе в сотрудника ОМОНа в Петербурге.

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