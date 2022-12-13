В Петербурге задержали мужчину за попытку поджога склада Росгвардии и автомобилей МВД

Материальный ущерб составил 57 850 рублей. Суд направил задержанного в СИЗО до 19 апреля.

Решением Красногвардейского районного суда Северной столицы был задержан петербуржец, которому предъявили обвинение в поджоге здания вневедомственной охраны. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, ночью на 19 января 2023 года мужчина разбил окно в помещении склада здания УВО Росгвардии на Заневском проспекте. После этого он залил в помещение горючую жидкость, но не смог довести дело до конца и скрылся. Сумма материального ущерба составила 57 850 рублей.

Злоумышленник был задержан 25 февраля: ему тут же было предъявлено обвинение. Следствия настаивало на аресте из-за отсутствия у мужчины регистрации в городе и области, а также в связи с его причастностью к поджогу двух автомобилей МВД. Суд постановил направить Баранова в СИЗО до 19 апреля.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге задержали аспиранта, разбившего окна военкомата.

Фото: Piter.TV